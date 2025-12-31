Он рассказал, что для атаки ВСУ применили БПЛА, которые действуют на предельно малых высотах. Кроме того, Министерство обороны России опубликовало видеоролик, из которого стало известно, что один из летевших на резиденцию Путина дронов был оснащен боевой частью с поражающими элементами и предназначался для поражения людей.

До этого СМИ писали, что за атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью НСН отметил, что американский президент Дональд Трамп после инцидента с попыткой атаки резиденции Владимира Путина может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства.