Минфин РФ изменит правила вывода средств из программы долгосрочных сбережений

Министерство финансов России намерено увеличить срок запрета на вывод средств софинансирования из программы долгосрочных сбережений до пяти лет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Ивана Чебесков.

Таким образом, ведомство хочет исключить использование инструмента как краткосрочного вклада. За III квартал 2025 года участники программы вывели почти 18 млрд рублей. В настоящее время женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут забирать накопления вместе с государственным софинансированием досрочно, не дожидаясь истечения 15-летнего срока договора.

Чебесков указал, что сегодня определённым категориям граждан позволено выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать «вдолгую», через один год.

Ранее стало известно, что программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

