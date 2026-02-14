ВСУ вновь атаковали Белгород ракетами, 2 человека погибли

Еще пять мирных жителей пострадали. 

Накануне ВСУ вновь совершили ракетную атаку на Белгородскую область. Есть погибшие и пострадавшие. Повреждены десятки квартир в нескольких многоэтажках и объекты инфраструктуры. В регионе возникли перебои с электричеством и отоплением.

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ

Очередная ракетная атака ВСУ на Белгород произошла вечером 13 февраля. Изначально сообщалось о двух погибших и трех раненых среди мирных жителей, но позже число пострадавших выросло до пяти.

Известно, что снаряды попали по одному из инфраструктурных объектов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры, пишет RT. В ряде районов произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.

«Двоих мужчин с предварительным диагнозом баротравма для обследования доставили в городскую больницу №2 Белгорода», - написал в своем Telegram-канале Гладков.

Кроме того, он сообщил, что в городе в результате атаки ВСУ были повреждены 29 квартир в пяти многоэтажках, в том числе технический этаж одного из зданий, передает RT. Гладков добавил, что для сохранения тепла в помещениях начали работы по временному закрытию повреждений.

Также, по словам политика, осколки ракет затронули четыре авто и фасад с остеклением коммерческого объекта. Губернатор рассказал, что в селе Стрелецкое Яковлевского округа обломки сбитых целей повредили два частных дома и две машины.

Вечером пятницы сигнал ракетной опасности в Белгороде был объявлен примерно в 20:00 по московскому времени и действовал 12 минут. По предварительным данным, удар наносился ракетами HIMARS, передает Telegram-канал «Shot». Всего 13 февраля в регионе пострадали не менее девяти человек.

Так, по словам Гладкова, пять мирных жителей были ранены при атаках беспилотников в Волоконовском и Грайворонском округах. В селе Грушевка FPV-дрон ударил по легковому авто, в результате чего водитель получил рваные и осколочные ранения и баротравму.

Еще три человека пострадали после удара по «ГАЗели». В селе Гора-Подол мужчина получил баротравму и ушиб, а в селе Графовка при детонации дрона пострадала женщина, добавил политик.

Ночью 14 февраля в регионе вновь была объявлена ракетная опасность. Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей Белгорода, а также Белгородского и Шебекинского округов спуститься в подвалы до получения сигнала. Ракетная опасность была отменена в 04:28 по московскому времени.

ГУБЕРНАТОР ПОД ОБСТРЕЛОМ И БЛЭКАУТ

ВСУ на протяжении более чем недели периодически обстреливают Белгородскую область ракетами. Удары приходятся на гражданские объекты и инфраструктуру. В результате этого в регионе есть не только пострадавшие и погибшие среди мирных жителей, но и серьезные повреждения на этих объектах.

В связи с ракетной атакой ВСУ в регионе даже произошел частичный блэкаут. Некоторые жители остались без электричества и отопления.

12 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Белгородскую область сообщил, что инфраструктура региона подвергается беспрецедентной атаке, в связи с чем там серьезно пострадала энергосистема. По его словам, обстрелы ВСУ затронули минимум 78 тысяч жителей Белгорода.

Хуснуллин уточнил, что власти развернули резервные источники электроснабжения, в ликвидации последствий задействовали более 330 аварийных бригад и свыше 400 единиц спецтехники.

Кроме того, вечером 7 февраля Вячеслав Гладков во время рабочей поездки попал под ракетный обстрел ВСУ.

«Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», - написал тогда политик в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки ВСУ по Рыльскому району была повреждена ЛЭП, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
