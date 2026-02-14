ВСУ вновь атаковали Белгород ракетами, 2 человека погибли

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ

Очередная ракетная атака ВСУ на Белгород произошла вечером 13 февраля. Изначально сообщалось о двух погибших и трех раненых среди мирных жителей, но позже число пострадавших выросло до пяти.

Известно, что снаряды попали по одному из инфраструктурных объектов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры, пишет RT. В ряде районов произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.

«Двоих мужчин с предварительным диагнозом баротравма для обследования доставили в городскую больницу №2 Белгорода», - написал в своем Telegram-канале Гладков.