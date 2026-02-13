Половина европейцев боится Третьей мировой войны, потому что политики переборщили с «русской угрозой», чтобы заработатать, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.



Ранее издание Politico провело опрос и выяснило, что 43% британцев и французов допускаю до начала 2031 года новый глобальный военный конфликт. Штир объяснил, кто виноват в такой панике.



«Люди боятся, так как это результат милитаризованной риторики политиков. Запад абсолютно промыл мозги своему населению. Многие хотят скрыть, что деньги больше не тратят на здравоохранение, социальные выплаты, а инвестируют их в армию. Но получается побочный эффект: все начинают серьезно верить в то, что близится Третья мировая война. Я надеюсь, что этого не случится, потому что главные силы в мире сейчас - это Россия и США, а Европа не имеет никакой силы», — уточнил он.



Ранее военный эксперт Дмитрий Стефанович заявил «Радиоточке НСН», что Франция может заставить остальную Европу финансировать их ядерный потенциал в рамках создания европейской ядерной оборонительной системы.

