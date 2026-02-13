В Венгрии объяснили веру европейцев в глобальный конфликт к 2031 году
Политики и СМИ выдумывают угрозу Третьей Мировой войны, а народ вынужден верить, заявил НСН Габор Штир.
Половина европейцев боится Третьей мировой войны, потому что политики переборщили с «русской угрозой», чтобы заработатать, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Ранее издание Politico провело опрос и выяснило, что 43% британцев и французов допускаю до начала 2031 года новый глобальный военный конфликт. Штир объяснил, кто виноват в такой панике.
«Люди боятся, так как это результат милитаризованной риторики политиков. Запад абсолютно промыл мозги своему населению. Многие хотят скрыть, что деньги больше не тратят на здравоохранение, социальные выплаты, а инвестируют их в армию. Но получается побочный эффект: все начинают серьезно верить в то, что близится Третья мировая война. Я надеюсь, что этого не случится, потому что главные силы в мире сейчас - это Россия и США, а Европа не имеет никакой силы», — уточнил он.
Ранее военный эксперт Дмитрий Стефанович заявил «Радиоточке НСН», что Франция может заставить остальную Европу финансировать их ядерный потенциал в рамках создания европейской ядерной оборонительной системы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев назвал Мерца «бесом» после слов об усилении армии
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два человека
- В Венгрии объяснили веру европейцев в глобальный конфликт к 2031 году
- Клишас допустил полную блокировку Telegram в России
- Премьер Швеции заявил, что военных в стране обучают русскому языку
- «Отказался от желанной победы»: Актер Илья Козырев о «Дон Кихоте» в МХТ
- Блогер Арсен Маркарян ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела
- Силы ПВО за шесть часов сбили 47 беспилотников над тремя регионами
- Мерц заявил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе
- Два месяца учебы — и 500 тысяч: Почему россияне меняют профессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru