Взрыв, обстрел, эвакуация. Что творится на Донбассе?

Глава ДНР Денис Пушилин объявил в пятницу об организации выезда "нескольких сотен тысяч человек" из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Причиной массовой эвакуации глава ДНР назвал обстрелы армией ВСУ населённых пунктов в районе зоны соприкосновения и обострение ситуации на границе с Украиной. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на ДНР и ЛНР в самое ближайшее время.

Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей всем, кто был эвакуирован из Донбасса в Ростовскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Путин поручил обеспечить всех эвакуированных горячим питанием, жильем и всем необходим, в том числе и медпомощью. Также в Ростовскую область уже вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. Ему поручена организация работ по созданию условий для размещения прибывающих из Донецка мирных жителей.

В центре Донецка в пятницу вечером прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости. По данным очевидцев, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР. На месте взрыва начался пожар. При этом информация о жертвах и пострадавших пока нет. Кроме того, СМИ сообщают о том, что на выезде из Донецка возникли огромные автомобильные пробки.

Курс рубля снизился после заявления главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина об эвакуации граждан республики в Ростовскую область РФ. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным Московской биржи на 16:25 мск, курс доллара вырос на 0,52% до 76,23 рубля, а европейская валюта прибавила 0,49% - до 86,54 рубля. Цена биткойна опустилась ниже $41тысячи в ходе торгов в пятницу на фоне возобновления роста напряженности между Россией и Украиной.