Взрыв, обстрел, эвакуация. Что творится на Донбассе?
Главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации людей в Россию на фоне усиления обстрелов со стороны Украины. Президент РФ пообещал оказать содействие беженцам.
Глава ДНР Денис Пушилин объявил в пятницу об организации выезда "нескольких сотен тысяч человек" из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Причиной массовой эвакуации глава ДНР назвал обстрелы армией ВСУ населённых пунктов в районе зоны соприкосновения и обострение ситуации на границе с Украиной. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на ДНР и ЛНР в самое ближайшее время.
Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей всем, кто был эвакуирован из Донбасса в Ростовскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Путин поручил обеспечить всех эвакуированных горячим питанием, жильем и всем необходим, в том числе и медпомощью. Также в Ростовскую область уже вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. Ему поручена организация работ по созданию условий для размещения прибывающих из Донецка мирных жителей.
В центре Донецка в пятницу вечером прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости. По данным очевидцев, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР. На месте взрыва начался пожар. При этом информация о жертвах и пострадавших пока нет. Кроме того, СМИ сообщают о том, что на выезде из Донецка возникли огромные автомобильные пробки.
Курс рубля снизился после заявления главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина об эвакуации граждан республики в Ростовскую область РФ. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным Московской биржи на 16:25 мск, курс доллара вырос на 0,52% до 76,23 рубля, а европейская валюта прибавила 0,49% - до 86,54 рубля. Цена биткойна опустилась ниже $41тысячи в ходе торгов в пятницу на фоне возобновления роста напряженности между Россией и Украиной.
Власти ДНР планируют эвакуировать в Ростовскую область России женщин, детей и пенсионеров со всей территории непризнанной республики, сообщает «Интерфакс». Как заявил агентству источник в парламенте ДНР, речь идет о нескольких сотнях тысяч человек.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию, сообщает РИА Новости. Он поручил ведомствам обеспечить эвакуацию соцобъектов и помочь жителям республики. Кроме того, глава ЛНР призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.
В Донбассе происходит обострение ситуации, заявил в пятницу президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Путина, «все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса», согласовав меры по завершению конфликта. Он также назвал выполнение Минских договоренностей залогом снятия напряженности в регионе.
Сирену гражданской обороны включили в Донецке. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Отмечается, что причину ее запуска местные власти пока не объяснили.
МВД самопровозглашенной Луганской народной республики перешло на усиленный режим несения службы из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве. Это решение принято в поддержку заявления главы ЛНР Леонида Пасечника о введении чрезвычайной ситуации в регионе.
Вооруженные силы Украины готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава администрации расположенного на территории ДНР города Ясиноватая Дмитрий Шевченко сообщил, что первые автобусы с эвакуированными в Россию жителями отправятся в пятницу в 20:00 по местному времени. «Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике», - написал Шевченко на своей странице «ВКонтакте». Он также отметил, что выехать из города можно железнодорожным транспортом.
В МИД Украины опровергли информацию о наступательных операциях или диверсиях украинских военных против самопровозглашённых республик Донбасса. «Мы категорически опровергаем сообщения о якобы наступательных операциях украинских военных или диверсиях на химическом производстве»,— написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
СКР возбудил уголовное дело по факту обстрелов украинскими военными населенных пунктов Донбасса в результате которых была ранена жительница Старомихайловки и повреждены дома и объекты инфраструктуры.
Киев готов решать вопрос Донбасса только политико-дипломатическим путем. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, сообщает РИА Новости. Он также подчеркнул, что информация о силовом освобождении Донбасса и наступлении военных со стороны Украины не соответствует действительности, такой сценарий даже не рассматривается Киевом.
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