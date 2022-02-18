«Начнется сегодня!» Глава Горловки объявил об эвакуации жителей в Россию
Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил в пятницу о начале эвакуации жителей этого населенного пункта, находящегося на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, «эвакуация в Россию начнется сегодня».
Ранее в пятницу об эвакуации жителей республик Донбасса заявили главы ДНР и ЛНР.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, в ночь на 18 февраля и утром в Горловку залетали снаряды, часть города осталась без электричества. Кроме того, обстреливалась дорога между Горловкой и Донецком, которая сейчас закрыта.
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