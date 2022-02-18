Пушилин объявил об организации эвакуации населения ДНР в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массового выезда населения из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Причиной массовой эвакуации глава ДНР назвал обстрелы армией ВСУ населённых пунктов в районе зоны соприкосновения и обострение ситуации на границе с Украиной.

По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на ДНР и ЛНР в самое ближайшее время.