Пушилин объявил об организации эвакуации населения ДНР в Россию
Глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массового выезда населения из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Причиной массовой эвакуации глава ДНР назвал обстрелы армией ВСУ населённых пунктов в районе зоны соприкосновения и обострение ситуации на границе с Украиной.
По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на ДНР и ЛНР в самое ближайшее время.
Предприятия обязаны обеспечить выезд сотрудников, сказал Пушилин. Он также сообщил, что в Ростовской области России уже готовы места для приёма и размещения граждан республики.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории. По его словам, утром в пятницу, 18 февраля, обстрелы ДНР со стороны Украины резко усилились по всему фронту, при этом на смену минометам пришли гаубицы.
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