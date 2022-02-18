Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

В Донбассе происходит обострение ситуации, заявил в пятницу президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», - сказал Путин.

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Он отметил, что обсуждал с Лукашенко ситуацию в Донбассе.

По словам Путина, «все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса», согласовав меры по завершению конфликта. Он также назвал выполнение Минских договоренностей залогом снятия напряженности в регионе.

Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Россию. По его данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассВладимир Путин
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