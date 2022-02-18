Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

Он отметил, что обсуждал с Лукашенко ситуацию в Донбассе.

По словам Путина, «все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса», согласовав меры по завершению конфликта. Он также назвал выполнение Минских договоренностей залогом снятия напряженности в регионе.

Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Россию. По его данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

