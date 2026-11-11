Третьяк призвал IIHF наложить на Канаду санкции за отказ допустить россиян к МЧМ
Международная федерация хоккея (IIHF) должна наказать Канаду, отказавшуюся выдавать визу игрокам сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира. Как пишет RT, об этом заявил глава Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.
Он напомнил, что существующие правила предусматривают техническое поражение и санкции в отношении команды, которая не вышла на лёд.
«У IIHF есть выход — или нас допускать, или, если будет так, что мы не сможем въехать на территорию Канады, перенести чемпионат, вообще его не проводить либо наложить санкции на Канаду», - указал прославленный хоккеист.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что IIHF должна допустить сборные России до всех турниров под своей эгидой. Однако федерации хоккея ряда стран заявили об отказе играть с россиянами, а канадский премьер Марк Карни заявил, что Оттава не намерена выдавать въездные визы спортсменам из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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