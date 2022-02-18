«Ненормальная». Лукашенко оценил ситуацию в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Донбассе является ненормальной, сообщает РИА Новости.

Лукашенко допустил признание Минском ДНР и ЛНР

По его словам, люди уже вынуждены бежать оттуда.

«Там уже люди готовы бежать оттуда и уже бегут. Это не нормально», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил об организации выезда «нескольких сотен тысяч человек» из республики в связи с обстрелами армией ВСУ населённых пунктов в районе зоны соприкосновения и обострение ситуации на границе с Украиной.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:УкраинаДонбассВойна В ДонбассеБелоруссияАлександр Лукашенко
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