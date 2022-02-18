«Автобусами и поездами»: В ДНР объявили время начала эвакуации в Россию

Глава администрации расположенного на территории ДНР города Ясиноватая Дмитрий Шевченко сообщил, что первые автобусы с эвакуированными в Россию жителями отправятся в пятницу в 20:00 по местному времени.

«Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике», - написал Шевченко на своей странице «ВКонтакте».

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Он также отметил, что выехать из города можно железнодорожным транспортом.

Ранее в пятницу об эвакуации жителей республик Донбасса заявили главы ДНР и ЛНР. Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что эвакуация в Россию «начнется сегодня».

Экстренные меры объясняются тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные попытаются в первую очередь перерезать транспортное сообщение республик Донбасса с Россией, после чего эвакуация будет небезопасна.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ДНРЭвакуацияДонбасс
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