«Автобусами и поездами»: В ДНР объявили время начала эвакуации в Россию

Глава администрации расположенного на территории ДНР города Ясиноватая Дмитрий Шевченко сообщил, что первые автобусы с эвакуированными в Россию жителями отправятся в пятницу в 20:00 по местному времени.

«Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике», - написал Шевченко на своей странице «ВКонтакте».