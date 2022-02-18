«Запах крови»: В ЛНР предрекли большие жертвы в случае отказа от эвакуации

Эвакуацию необходимо начинать прямо сейчас, Украина может перекрыть все транспортное сообщение с Россией, заявил НСН Андрей Марочко. 

Вооруженные силы Украины готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Россию из-за усиления интенсивности обстрелов украинской армией территории ДНР. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса в самое ближайшее время.

«Это своего рода инсайдерская информация, такое же заявление готовит глава Луганской народной республики (в момент написания материала информация подтвердилась – прим. НСН). У нас действия скоординированы, мы обмениваемся данными. Ситуация действительно очень серьезная и сложная. Мы все пережили 2014 и 2015 годы и прекрасно понимаем, что вооруженные формирования Украины готовы пойти на все. Они уже почувствовали запах крови, они знают, что это такое. Они не остановятся ни перед чем», - сказал Марочко.

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По его словам, выехать из Донбасса в Россию должны прежде всего те люди, которые проживают в ближайших населенных пунктах к линии соприкосновения.

«Если они все-таки будут идти в наступление, то это будет чревато огромнейшим количеством жертв среди мирного населения. Чтобы минимизировать потери и снизить уровень жертв, было принято решение, чтобы те, кто проживает в ближайших населенных пунктах к линии соприкосновения, покинули территорию Донбасса. Могут выехать и те, кто находятся в глубине республики. Они все могут выехать на территорию России, где по совместным договоренностям уже развернуты лагеря, которые готовы принять беженцев», - отметил Марочко.

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Подполковник Народной милиции также подчеркнул, что эвакуацию необходимо проводить, начиная с сегодняшнего дня, так как позднее военные Украины могут перекрыть транспортное сообщение с Россией.

«Сложно сказать, сколько людей может выехать. Тем более никто не знает сроков, когда вооруженные формирования Украины пойдут в наступление. Эвакуация потом будет небезопасна, потому что они будут перерезать все транспортные артерии. Первоочередная их задача разбить всю инфраструктуру и перерезать транспортное сообщение с Россией. С полной уверенностью могу заверить, что власти ДНР и ЛНР будут по максимуму обеспечивать граждан, желающих выехать на территорию России», - подчеркнул Марочко.

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Он также заверил, что разведывательные данные о приказе Зеленского о наступлении на республики абсолютно достоверны.

«Разведданные поступают из разных источников. Я из прошлого опыта могу сказать, что, если информация подтверждена из трех разных источников, значит она является достоверной. Только после этого она уже будет рассматриваться либо для обнародования, либо для принятия каких-то решений», - резюмировал Марочко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник вслед за заявлением Пушилина также призвал жителей республики в кратчайшие сроки эвакуироваться в Россию. Он поручил ведомствам обеспечить эвакуацию соцобъектов и помочь жителям ЛНР, а также призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
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