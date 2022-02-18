«Запах крови»: В ЛНР предрекли большие жертвы в случае отказа от эвакуации

Глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Россию из-за усиления интенсивности обстрелов украинской армией территории ДНР. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса в самое ближайшее время.

«Это своего рода инсайдерская информация, такое же заявление готовит глава Луганской народной республики (в момент написания материала информация подтвердилась – прим. НСН). У нас действия скоординированы, мы обмениваемся данными. Ситуация действительно очень серьезная и сложная. Мы все пережили 2014 и 2015 годы и прекрасно понимаем, что вооруженные формирования Украины готовы пойти на все. Они уже почувствовали запах крови, они знают, что это такое. Они не остановятся ни перед чем», - сказал Марочко.