В ЛНР объявили эвакуацию вслед за ДНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию, сообщает РИА Новости.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию РФ», - цитирует Пасечника ТАСС.

Пушилин объявил об эвакуации населения ДНР в Ростовскую область

Он поручил ведомствам обеспечить эвакуацию соцобъектов и помочь жителям республики.

Кроме того, глава ЛНР призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.

Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Ростовскую область России.

По его словам, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияДонбассЛНР
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