В ЛНР объявили эвакуацию вслед за ДНР

Он поручил ведомствам обеспечить эвакуацию соцобъектов и помочь жителям республики.

Кроме того, глава ЛНР призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.

Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Ростовскую область России.

По его словам, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.

