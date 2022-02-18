В ЛНР объявили эвакуацию вслед за ДНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию, сообщает РИА Новости.
«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию РФ», - цитирует Пасечника ТАСС.
Он поручил ведомствам обеспечить эвакуацию соцобъектов и помочь жителям республики.
Кроме того, глава ЛНР призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.
Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Ростовскую область России.
По его словам, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.
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