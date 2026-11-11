Франция опасается ядерной эскалации из-за разработки ФРГ дальнобойных ракет

Франция обратилась к Германии с призывом внести ясность в порядок применения дальнобойных ракет в случае потенциального военного столкновения с РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.

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По данным издания, Париж добивается, чтобы Берлин согласовал правила применения такого вооружения в соответствии с ядерной доктриной Пятой республики. Один из ее чиновников объяснил, что если россияне неверно истолкуют сигнал, можно незаметно для самих себя подойти к ядерному порогу.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о «ядерных страхах» европейцев.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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