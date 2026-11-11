«Там, где был поднят русский флаг, он спускаться не должен», - сказал он.

По его словам, Россия будет удовлетворена переговорами только после достижения победы и подписания соглашения на её условиях.

Мединский также указал, что главной задачей является создание новой системы комплексной безопасности в Европе, которая станет новой современной Ялтой и Потсдамом. В этом случае мир будет обеспечен на десятилетия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сравнивать возможную трёхстороннюю встречу лидеров США, РФ и КНР на саммите АТЭС с Ялтинской конференцией 1945 года неверно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

