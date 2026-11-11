Кушнер указал, что существенные разногласия по Украине сохраняются
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были серьёзными и откровенными. Как сообщает RT, об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер.
Он отметил, что и Москва, и Киев, «представили конкретные идеи, чтобы сократить разногласия» и найти путь к прекращению конфликта.
«При этом существенные разногласия сохраняются, но мы намерены развивать достигнутый прогресс и продвигаться к более широким многосторонним переговорам для обеспечения прочного мира», - написал Кушнер в соцсети Х.
Ранее глава делегации РФ на трёхсторонней встрече в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва будет удовлетворена переговорами только после достижения победы и подписания соглашения на её условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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