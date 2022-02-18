СМИ: В центре Донецка прогремел мощный взрыв

На месте взрыва начался пожар. При этом информация о жертвах и пострадавших пока нет.

Кроме того, СМИ сообщают о том, что на выезде из Донецка возникли огромные автомобильные пробки.

Ранее в пятницу власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей непризнанных республик в Россию.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

