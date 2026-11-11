Кравцов: Пятиклассники будут изучать курс ИИ с 1 сентября 2027 года
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что внеурочный курс «ИИ и информационная безопасность» хотят ввести во всех школах страны с 5 по 11 класс с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы ведомства, для преподавания курса с участием ведущих ИТ-компаний уже разрабатывают учебник. Плюс занимаются спецплатформой для безопасного использования искусственного интеллекта на практических занятиях.
Кравцов добавил, что технологии стремительно меняются, развивается ИИ и появляются разные модели, причем как отечественные, так и зарубежные. Отсюда и важность нового курса.
Ранее в Минпросвещения говорили, что школьники не должны использовать искусственный интеллект до пятого класса.
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