Кравцов: Пятиклассники будут изучать курс ИИ с 1 сентября 2027 года

По словам главы ведомства, для преподавания курса с участием ведущих ИТ-компаний уже разрабатывают учебник. Плюс занимаются спецплатформой для безопасного использования искусственного интеллекта на практических занятиях.



Кравцов добавил, что технологии стремительно меняются, развивается ИИ и появляются разные модели, причем как отечественные, так и зарубежные. Отсюда и важность нового курса.



Ранее в Минпросвещения говорили, что школьники не должны использовать искусственный интеллект до пятого класса.

