В Донецке включили сирену воздушной тревоги
Сирену гражданской обороны включили в Донецке. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Отмечается, что причину ее запуска местные власти пока не объяснили.
До этого главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей республик Донбасса эвакуироваться на территорию России.
Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.
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