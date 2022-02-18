В Донецке включили сирену воздушной тревоги

Сирену гражданской обороны включили в Донецке. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Отмечается, что причину ее запуска местные власти пока не объяснили.

«Окраины утюжат»: жители ДНР описали предвоенную обстановку в республике

До этого главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей республик Донбасса эвакуироваться на территорию России.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРДонбассДонецк
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