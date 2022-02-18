Курс рубля упал после новостей об эвакуации жителей ДНР в Россию

По данным Московской биржи на 16:25 мск, курс доллара вырос на 0,52% до 76,23 рубля, а европейская валюта прибавила 0,49% - до 86,54 рубля.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации выезда «нескольких сотен тысяч человек» из республики в связи с обстрелами армией ВСУ населённых пунктов в районе зоны соприкосновения и обострение ситуации на границе с Украиной.