Курс рубля упал после новостей об эвакуации жителей ДНР в Россию

Курс рубля снизился после заявления главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина об эвакуации граждан республики в Ростовскую область РФ. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По данным Московской биржи на 16:25 мск, курс доллара вырос на 0,52% до 76,23 рубля, а европейская валюта прибавила 0,49% - до 86,54 рубля.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации выезда «нескольких сотен тысяч человек» из республики в связи с обстрелами армией ВСУ населённых пунктов в районе зоны соприкосновения и обострение ситуации на границе с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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