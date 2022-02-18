СМИ: Из ДНР хотят эвакуировать «сотни тысяч» женщин, детей и стариков
Власти ДНР планируют эвакуировать в Ростовскую область России женщин, детей и пенсионеров со всей территории непризнанной республики, сообщает «Интерфакс».
Как заявил агентству источник в парламенте ДНР, речь идет о нескольких сотнях тысяч человек.
Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Россию из-за усиления интенсивности обстрелов украинской армией территории ДНР.
По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на Донецкую и Луганскую народные республики.
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