СМИ: Из ДНР хотят эвакуировать «сотни тысяч» женщин, детей и стариков

Власти ДНР планируют эвакуировать в Ростовскую область России женщин, детей и пенсионеров со всей территории непризнанной республики, сообщает «Интерфакс».

Как заявил агентству источник в парламенте ДНР, речь идет о нескольких сотнях тысяч человек.

Пушилин объявил об эвакуации населения ДНР в Ростовскую область

Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации населения в Россию из-за усиления интенсивности обстрелов украинской армией территории ДНР.

По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на Донецкую и Луганскую народные республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияДонбассДНР
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