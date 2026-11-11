Британский хореограф рассказал об уникальности театров Москвы
Уникальность Москвы заключается в большом количестве репертуарных театров. Об этом сайту aif.ru заявил артист балета и хореограф, британец Джона Пол Кук.
Он отметил, что у каждого московского театра свои неповторимая архитектура, продуманная инфраструктура, организация сцены, звука, технические возможности.
Сравнивая Москву и Лондон артист указал, что в британской столице тоже много площадок, однако попасть на них молодым, талантливым людям невозможно. Москва же, по его словам, открыта «к новым, молодым, талантливым постановщикам».
«Она помогает им проявить свой талант, предоставляет площадки и помощь», - подчеркнул хореограф, добавив, что это важно не только для артистов и развития хореографии, но и для зрителей.
Ранее заслуженная артистка РФ актриса театра и кино Карина Дымонт заявила «Радиоточке НСН», что спектакль должен находить способы вызывать у человека эмоции, в том числе экспериментами и неожиданными ходами.
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