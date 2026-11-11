В партии «АдГ» объяснили, почему часть стран ЕС отказывается финансировать Киев
Обсуждение бюджета Евросоюза может вызвать серьёзные противоречия между странами в вопросах оказания поддержки Украины, на котором настаивает Германия, заявил НСН Ульрих Зингер.
Германия не может навязывать другим странам Евросоюза свою позицию по Украине при обсуждении бюджета всего европейского сообщества. При этом, как заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер, внутри самой страны есть направления, требующие стабильного финансирования.
Ранее издание The Financial Times опубликовало фрагменты письма канцлера Германии Фридриха Мерца председателю Европейского совета Антониу Коште. Немецкий политик напомнил о том, что страны ЕС взяли на себя «коллективное обязательство», согласно которому все без исключения должны внести справедливый вклад в покрытие дефицита финансирования Украины. Мерц также пригрозил заблокировать принятие бюджета ЕС на семилетнюю перспективу, если все страны-члены сообщества не возьмут на себя обязательство участвовать в финансировании Киева. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария уже высказались против дальнейших трат бюджета на украинцев. Зингер отметил, что в партии «Альтернатива для Германии» также не согласны с позицией Мерца.
«Нельзя использовать весь бюджет ЕС как средство давления на другие страны. Евросоюз — это союз суверенных государств, и Германия не может навязывать другим свою позицию по Украине. Тем более что эта политика вызывает споры и внутри самой Германии. Бюджет ЕС включает также сельское хозяйство, инфраструктуру, науку и другие направления. Нельзя ставить их финансирование в зависимость от поддержки Украины. Но Мерц вполне может заблокировать бюджет, поскольку документ должен быть принят единогласно. Это может привести к задержкам европейских программ и создать проблемы для регионов, предприятий и сельского хозяйства. Германия тоже не заинтересована в таком развитии событий. Нужны переговоры и компромисс, а не угрозы», - заявил Зингер.
Отвечая на вопрос: существует ли реальная опасность раскола Евросоюза, собеседник НСН подчеркнул, что давление на участников европейского сообщества со стороны Мерца может усугубить ситуацию.
«Разногласия уже серьёзные. Попытки Германии навязать свою позицию только усилят конфликты и недоверие между странами. Нельзя оказывать давление на государства, которые не хотят финансировать войну, которая не является их войной и не является европейской войной. Да, у Германии есть своя «красная линия» — суверенитет государств. Однако каждая страна должна сама решать, участвовать ли в финансировании Украины. На мой взгляд, Германия должна выступать не за дальнейшую эскалацию и новые миллиардные выплаты, а за дипломатическое решение конфликта. Наша цель — закончить войну, а не бесконечно её финансировать. Больше дипломатии, меньше миллиардной помощи», - призвал глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии.
Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил НСН, что угрозы канцлера ФРГ Фридрих Мерца заблокировать принятие семилетнего бюджета Евросоюза вполне могут привести к распаду ЕС либо к тому, что объединение будет существовать лишь формально.
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