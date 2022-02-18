Киев опроверг данные о наступлении на Донбасс

По его словам, Киев не планирует каких-либо военных действий в Донбассе, и придерживается исключительно дипломатического урегулирования конфликта на востоке страны.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в пятницу, что вооруженные силы Украины готовы к «силовому захвату», и призвал жителей эвакуироваться в Россию.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вооруженные силы Украины готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать.

