Киев опроверг данные о наступлении на Донбасс
В МИД Украины опровергли информацию о наступательных операциях или диверсиях украинских военных против самопровозглашённых республик Донбасса.
«Мы категорически опровергаем сообщения о якобы наступательных операциях украинских военных или диверсиях на химическом производстве»,— написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, Киев не планирует каких-либо военных действий в Донбассе, и придерживается исключительно дипломатического урегулирования конфликта на востоке страны.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в пятницу, что вооруженные силы Украины готовы к «силовому захвату», и призвал жителей эвакуироваться в Россию.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вооруженные силы Украины готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать.
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