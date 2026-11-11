Лидеры стран ОДКБ приняли декларацию по итогам саммита

Также там говорится, что обстановка в мире проходит через качественные изменения. ОДКБ названа системообразующим элементом устойчивой архитектуры равной и неделимой безопасности в регионе. Страны организации заявили о намерении поучаствовать в разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.



Отдельный блок посвящен исторической памяти. Лидеры подчеркнули, что решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности, а установленные факты истребления мирного населения должны расцениваться как геноцид народов СССР.



Страны ОДКБ выразили сожаление, что так и не реализовали инициативу РФ по сохранению статус-кво после истечения срока Договора о СНВ. Они подтвердили поддержку в части зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.



В декларации выразили обеспокоенность приближением к границам стран-участниц объединения военной инфраструктуры других стран.



Также лидеры государств призвали запустить переговоры о неразмещении оружия в космосе и подтвердили обязательство не размещать его там первыми. Еще они выступили против односторонних принудительных мер и отметили важность принятия Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года.



При этом в документе высоко оцениваются результаты председательства России в 2026 году, которое способствовало укреплению системы коллективной безопасности.

