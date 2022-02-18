Главком ВСУ заявил, что вариант наступления на Донбасс даже не рассматривается

Киев готов решать вопрос Донбасса только политико-дипломатическим путем. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, сообщает РИА Новости.

В Луганске и Донецке началась эвакуация мирных жителей в Россию

Он также подчеркнул, что информация о силовом освобождении Донбасса и наступлении военных со стороны Украины не соответствует действительности, такой сценарий даже не рассматривается Киевом.

Хомчак объяснил, что наступательная операция привела бы к многочисленным жертвам.

Ранее в центре Донецка прогремел взрыв рядом со зданием правительства ДНР. Предположительно взорвался автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРВСУ
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