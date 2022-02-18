Главком ВСУ заявил, что вариант наступления на Донбасс даже не рассматривается

Он также подчеркнул, что информация о силовом освобождении Донбасса и наступлении военных со стороны Украины не соответствует действительности, такой сценарий даже не рассматривается Киевом.

Хомчак объяснил, что наступательная операция привела бы к многочисленным жертвам.

Ранее в центре Донецка прогремел взрыв рядом со зданием правительства ДНР. Предположительно взорвался автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

