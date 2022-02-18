Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем эвакуированным из Донбасса

Путин поручил обеспечить всех эвакуированных горячим питанием, жильем и всем необходим, в том числе и медпомощью.

Также в Ростовскую область уже вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. Ему поручена организация работ по созданию условий для размещения прибывающих из Донецка мирных жителей.

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России в связи с планами Вооружённых сил Украины вторгнуться на территорию республик.

