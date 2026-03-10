«Ни литра американцам»: Иран заставил Трампа понервничать из-за нефти
Цены на нефтяном рынке дошли до 120$ за баррель. На этом фоне в Европе заговорили об отмене антироссийских санкций, а в США о новой военной операции.
На фоне конфликта США и Ирана цена за баррель нефти марки Brent превысила $120. На утро 10 марта она зафиксировалась на отметке в $89 в ходе торгов на бирже ICE. Ситуация на нефтяном рынке вызвала неудовольствие американского президента Дональда Трампа, который поручил своей команде сдержать рост цен, сообщает Reuters.
БЛОК НА НЕФТЬ
Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Сардар Наини заявил, что не допустит вывоза «ни одного литра» нефти из региона в Соединенные Штаты и сотрудничающие с Вашингтоном страны при продолжающемся конфликте с Ираном. Об этом сообщает агентство Tasnim. В ответ на убийство духовного лидера Ирана Али Хаменеи Тегеран закрыл судоходство в Ормузском проливе 28 февраля 2026 года. Через пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. На данный момент суда США, Израиля и их союзников не могут выйти в Индийский океан и вынуждены ждать разрешения от Ирана, сообщает агентство Fars.
Главные нефтедобывающие компании ОАЭ и Кувейта Abu Dhabi National Oil Co. и Kuwait Petroleum Corp. уже анонсировали сокращение добычи нефти, так как их танкеры не могут выйти в открытый океан. Глава Минэнерго Катара Саад Шерида аль-Кааби также отметил, что конфликт на Ближнем Востоке вынудит страны Персидского залива прекратить добычу энергоносителей. Его слова приводит Financial Times. Однако ограничения не коснулись дружественных Ирану стран: поставки в Китай продолжают приходить в срок. Об этом сообщает Bloomberg.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, что рост цен на топливо только продолжится.
«Чем дольше перекрыт Ормузский пролив, тем дольше ощущается дефицит. В январе были низкие цены, поэтому многие предпочитали не отгружать нефть потребителю, а подождать роста в цене. Мы видим уже 87 долларов за баррель, цена будет расти дальше», — подчеркнул он.
Вместе с тем Тегеран готов гарантировать свободу прохода через пролив судам арабских и европейских стран, которые вышлют послов США и Израиля.
По данным CNN, Иран планирует в будущем ввести «пошлину за безопасность» в Персидском заливе для танкеров и коммерческих судов, принадлежащих союзным США странам: иранский источник обещает «бороться, пока Трамп не объявит о поражении».
Трамп же пригрозил усилить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз, если тот будет блокировать Ормузский пролив.
АМЕРИКАНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Трамп призвал своих партнеров по «Большой семерке» высвободить стратегические резервы нефти, чтобы остановить рост цен сообщает Reuters. Другой возможный вариант развития событий — захват иранской нефти. По информации издания Axios, администрация президента США рассматривает возможность оккупации иранского острова Харк — стратегически важного терминала, через который проходит около 90% экспорта иранской сырой нефти.
Белый дом допускает проведение наземной операции в Иране в течение ближайших недель, сообщает издание The New York Post с ссылкой на высокопоставленные источники. Однако младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева усомнилась в беседе с НСН, что такое развитие событий возможно из-за репутационных издержек для Трампа.
«Полномасштабная военная операция маловероятна, потому что это не в интересах США, это очень большие риски. Могут быть человеческие потери, Трампу такое точно не нужно в его президентский срок», — отметила она.
САНКЦИИ ПОД УГРОЗОЙ
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в официальном обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложил альтернативный способ остановить рост цен — снять все ограничения с энергетического сектора России. По его словам, нефтяная блокада Украины и конфликт на Ближнем Востоке угрожают всему Евросоюзу.
Еще 5 марта США бессрочно вывели из-под санкций немецкие дочерние компании «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Решение было принято Минфином страны для обеспечения работы НПЗ PCK в Шведте, снабжающего Берлин топливом. Однако в Европе куда хуже ситуация с поставками газа, указал НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Нарастает паника, правда, это еще не транслируется, потому что вся надежда, что Трамп быстро победит Иран. Но цены уже подскочили. Люди начинают выть. Если и Россия откажется от поставок, то у Европы вообще газа не будет», — рассказал он.
После разговора с Владимиром Путиным 9 марта Трамп объявил, что снимет часть санкций против нефтяной отрасли «других стран», и, возможно, их не придётся восстанавливать, если «установится мир».
ПОЗИЦИЯ РОССИИ
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул готовность восстановить поставки российского топлива в Европу при определенных условиях. Об этом он заявил на совещании, посвященном ситуации на мировых рынках нефти и газа. По словам российского лидера, европейские компании должны гарантировать устойчивую совместную работу и избавиться от политической конъюнктуры Путин уточнил, что Москве нужны сигналы, которые бы подчеркнули готовность Евросоюза к стабильному сотрудничеству.
Однако в ЕС пока демонстрируют обратные сигналы. Еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал Европу продолжать санкционное давление на РФ, несмотря на рост цен на газ на 90% и на нефть на 40% в ЕС. По его словам, если ослабить его, то это навредит безопасности Украины и позволит Москве заработать больше денег, которые будут потрачены на «военный бюджет».
