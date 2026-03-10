БЛОК НА НЕФТЬ



Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Сардар Наини заявил, что не допустит вывоза «ни одного литра» нефти из региона в Соединенные Штаты и сотрудничающие с Вашингтоном страны при продолжающемся конфликте с Ираном. Об этом сообщает агентство Tasnim. В ответ на убийство духовного лидера Ирана Али Хаменеи Тегеран закрыл судоходство в Ормузском проливе 28 февраля 2026 года. Через пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. На данный момент суда США, Израиля и их союзников не могут выйти в Индийский океан и вынуждены ждать разрешения от Ирана, сообщает агентство Fars.



Главные нефтедобывающие компании ОАЭ и Кувейта Abu Dhabi National Oil Co. и Kuwait Petroleum Corp. уже анонсировали сокращение добычи нефти, так как их танкеры не могут выйти в открытый океан. Глава Минэнерго Катара Саад Шерида аль-Кааби также отметил, что конфликт на Ближнем Востоке вынудит страны Персидского залива прекратить добычу энергоносителей. Его слова приводит Financial Times. Однако ограничения не коснулись дружественных Ирану стран: поставки в Китай продолжают приходить в срок. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, что рост цен на топливо только продолжится.



«Чем дольше перекрыт Ормузский пролив, тем дольше ощущается дефицит. В январе были низкие цены, поэтому многие предпочитали не отгружать нефть потребителю, а подождать роста в цене. Мы видим уже 87 долларов за баррель, цена будет расти дальше», — подчеркнул он.

