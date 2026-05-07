СМИ: Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле выросли на 40%

Сборы увеличились благодаря выросшей в марте до $77 за баррель стоимости Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке.

В мае дополнительные доходы должны увеличиться еще — в апреле российская нефть стоила в среднем $95 за баррель. В целом за четыре месяца «проседание» нефтегазовых доходов бюджета к такому же периоду 2025 года сохраняется, но далее оно будет быстро сокращаться.

По данным издания, суммы бюджетных поступлений зависят не только от цен, но и от физических объемов добычи нефти и экспортных поставок, влиять на которые способны атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру РФ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы российского бюджета в связи с ростом цен на нефть могут составить около 200 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

