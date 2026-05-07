СМИ: Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле выросли на 40%
Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за апрель относительно мартовских данных выросли на 239 млрд руб. (около 40%), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина РФ.
Сборы увеличились благодаря выросшей в марте до $77 за баррель стоимости Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке.
В мае дополнительные доходы должны увеличиться еще — в апреле российская нефть стоила в среднем $95 за баррель. В целом за четыре месяца «проседание» нефтегазовых доходов бюджета к такому же периоду 2025 года сохраняется, но далее оно будет быстро сокращаться.
По данным издания, суммы бюджетных поступлений зависят не только от цен, но и от физических объемов добычи нефти и экспортных поставок, влиять на которые способны атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру РФ.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы российского бюджета в связи с ростом цен на нефть могут составить около 200 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Россию в 2027-2030 годах прибудет свыше 1,7 млн мигрантов
- СМИ: Военные парады во многих российских регионах пройдут в усеченном формате
- СМИ: Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле выросли на 40%
- Американская актриса Килчер обвинила Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара»
- Трамп назвал Нурмагомедова «особенным бойцом»
- СМИ: Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного наступления РФ летом
- Богомаз: 13 человек ранены при атаке на Брянск
- Дмитриев: Авиакомпании Lufthansa придется заправляться в РФ
- Трамп: Сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая
- «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Авангард»