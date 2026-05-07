Трамп: Сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая

«Это возможно, да. Думаю, у этого есть очень хорошие шансы», - заявил он. По словам главы Белого дома, если сделки не будет, то американские военные будут бомбить Иран «без пощады».

Трампа также спросили, сохраняет ли он оптимизм по поводу итогов переговоров, на что президент ответил утвердительно, отметив, что «и раньше так думал».

До этого Трамп заявил журналистам, что Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

