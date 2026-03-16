СМИ: Европа опасается, что США передадут ей патрулирование Ормузского пролива

Европейские чиновники опасаются, что США в ближайшие недели могут объявить о победе в конфликте на Ближнем Востоке и переложить на европейские страны задачу по патрулированию Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, в Европе допускают, что американский лидер Дональд Трамп может заявить о победе над Ираном, после чего ответственность за безопасность судоходства в проливе фактически будет передана европейским государствам.