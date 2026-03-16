СМИ: Европа опасается, что США передадут ей патрулирование Ормузского пролива

Европейские чиновники опасаются, что США в ближайшие недели могут объявить о победе в конфликте на Ближнем Востоке и переложить на европейские страны задачу по патрулированию Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, в Европе допускают, что американский лидер Дональд Трамп может заявить о победе над Ираном, после чего ответственность за безопасность судоходства в проливе фактически будет передана европейским государствам.

Сикорский: НАТО не обсуждает отправку кораблей в Ормузский пролив

Как отмечает CNN, европейские чиновники при этом стараются действовать осторожно, поскольку не хотят ухудшать отношения с Вашингтоном на фоне обострения ситуации в регионе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ наносит удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Ситуация также повлияла на уровень добычи и экспорта нефти в регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
