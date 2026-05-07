Фермеры жалуются на ограничение закупок магазинами российских овощей

В России торговые сети сократили закупки отечественных овощей, сообщают «Известия».

Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции

Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта–апреля X5, «Магнит» и «Лента» практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказывается на бизнесе, тогда как сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались.

В Минсельхозе указали, что в 2026 году наблюдается снижение поставок картофеля из-за рубежа, а в Минпромторге сообщили, что доля российской продукции в сегменте картофеля и овощей «борщевого набора» сохраняет доминирующие позиции в торговых сетях.

Представители нескольких фермерских объединений направили обращение первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимиру Плотникову. Они просят вмешаться в ситуацию с сокращением закупок их овощной продукции. В документах фермеры отмечают, что похожая ситуация складывается и в других регионах России.

Ранее АККОР обратилась в кабмин, Минсельхоз, Госдуму и Совфед с просьбой о срочной господдержке. Аграрии указали на тяжелое финансовое положение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
