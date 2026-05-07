Фермеры жалуются на ограничение закупок магазинами российских овощей
В России торговые сети сократили закупки отечественных овощей, сообщают «Известия».
Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта–апреля X5, «Магнит» и «Лента» практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказывается на бизнесе, тогда как сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались.
В Минсельхозе указали, что в 2026 году наблюдается снижение поставок картофеля из-за рубежа, а в Минпромторге сообщили, что доля российской продукции в сегменте картофеля и овощей «борщевого набора» сохраняет доминирующие позиции в торговых сетях.
Представители нескольких фермерских объединений направили обращение первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимиру Плотникову. Они просят вмешаться в ситуацию с сокращением закупок их овощной продукции. В документах фермеры отмечают, что похожая ситуация складывается и в других регионах России.
Ранее АККОР обратилась в кабмин, Минсельхоз, Госдуму и Совфед с просьбой о срочной господдержке. Аграрии указали на тяжелое финансовое положение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
