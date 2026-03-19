СМИ: США рассматривают захват островов Ирана для открытия Ормузского пролива

США рассматривают возможность задействовать морскую пехоту для захвата островов у южного побережья Ирана, чтобы разблокировать Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, Пентагон направил на Ближний Восток 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты численностью около 2,2 тысячи человек на десантном корабле USS Tripoli. Перед обеспечением прохода судов американские военные могут нанести удары по иранским противокорабельным ракетам в районе пролива.

Иран: Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта

Среди возможных целей называется остров Харк, через который проходит до 90% иранского нефтяного экспорта. По оценке бывшего главы Центрального командования США Фрэнка Маккензи, вместо разрушения инфраструктуры США могут взять остров под контроль и использовать его как рычаг давления, избегая тяжелых последствий для мировой экономики.

Также рассматриваются острова Кешм, Киш и Ормуз, контроль над которыми позволит США влиять на движение судов и противодействовать иранским силам в регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
