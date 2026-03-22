Иран ответил на угрозы Трампа ударить по электростанциям за закрытый Ормузский пролив

Тегеран ответил на слова президента США Дональда Трампа ударить по электростанциям за закрытый Ормузский пролив, сообщают иранские СМИ.

Как заявило Объединенное командование вооруженных сил Ирана, в случае атаки на топливно-энергетическую инфраструктуру удары будут нанесены по всем энергетическим объектам США в регионе.

До этого американский лидер заявил, что если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, военные США уничтожат иранские электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
