Иран ответил на угрозы Трампа ударить по электростанциям за закрытый Ормузский пролив
22 марта 202607:30
Тегеран ответил на слова президента США Дональда Трампа ударить по электростанциям за закрытый Ормузский пролив, сообщают иранские СМИ.
Как заявило Объединенное командование вооруженных сил Ирана, в случае атаки на топливно-энергетическую инфраструктуру удары будут нанесены по всем энергетическим объектам США в регионе.
До этого американский лидер заявил, что если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, военные США уничтожат иранские электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
