СМИ: Судно «Jamal» прошло через заблокированный Ормузский пролив
Замаскированное под списанный газовоз судно «Jamal» прошло через заблокированный Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на данные систем отслеживания судов.
Согласно информации источника, идентифицирующее себя как СПГ-танкер судно вышло из пролива утром 20 марта. При этом известно, что настоящий танкер под названием «Jamal» был поставлен на разборку в Индии еще в октябре 2025 года. Это первый раскрытый случай использования тактики «корабля-зомби» для прохода через Ормузский пролив после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Отмечается, что впервые «Jamal» появился на радарах 13 марта, тогда он находился в Оманском заливе и указал пунктом назначения порт Сохар в Омане. После этого экипаж судна отключил транспондеры и корабль исчез из поля наблюдения. «Jamal» вновь вышел на связь 20 марта, когда он находился в Персидском заливе у побережья Шарджи (ОАЭ) без указания пункта назначения. Последний сигнал от судна был зафиксирован у юго-восточного побережья Ирана.
Ранее издание «The Wall Street Journal» сообщило, что США рассматривают возможность задействовать морскую пехоту для захвата островов у южного побережья Ирана для разблокировки Ормузского пролива, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
