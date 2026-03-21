СМИ: Судно «Jamal» прошло через заблокированный Ормузский пролив

Согласно информации источника, идентифицирующее себя как СПГ-танкер судно вышло из пролива утром 20 марта. При этом известно, что настоящий танкер под названием «Jamal» был поставлен на разборку в Индии еще в октябре 2025 года. Это первый раскрытый случай использования тактики «корабля-зомби» для прохода через Ормузский пролив после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Отмечается, что впервые «Jamal» появился на радарах 13 марта, тогда он находился в Оманском заливе и указал пунктом назначения порт Сохар в Омане. После этого экипаж судна отключил транспондеры и корабль исчез из поля наблюдения. «Jamal» вновь вышел на связь 20 марта, когда он находился в Персидском заливе у побережья Шарджи (ОАЭ) без указания пункта назначения. Последний сигнал от судна был зафиксирован у юго-восточного побережья Ирана.

Ранее издание «The Wall Street Journal» сообщило, что США рассматривают возможность задействовать морскую пехоту для захвата островов у южного побережья Ирана для разблокировки Ормузского пролива, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».