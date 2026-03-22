Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций за закрытый Ормузский пролив
22 марта 202605:01
Если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, военные США уничтожат иранские электростанции, сообщил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.
По его словам, прежде всего, будет уничтожена самая крупная электростанция. Глава государства отметил, что это произойдет, если «Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив» в течение ближайших двух суток.
Ранее стало известно, что США могут захватить порты Ирана ради безопасного судоходства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США ждет беспрецедентный ответ в случае попытки захвата острова Харк
- Группа «Иванушки International» должна будет сменить название
- Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций за закрытый Ормузский пролив
- Нехватка кадров в сфере ЖКХ стала одной из причин травматизации россиян
- Российский СПГ превращается в газ «последней надежды»
- США могут захватить порты Ирана ради безопасного судоходства
- Количество погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом выросло до четырех
- СМИ: Моджтаба вынудил США и Израиль искать настоящего лидера Ирана
- В Белоруссии разрабатывают кефир молодости
- Трамп отложил саммит с КНР до окончания конфликта с Ираном