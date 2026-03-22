Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций за закрытый Ормузский пролив

Если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, военные США уничтожат иранские электростанции, сообщил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Трамп отложил саммит с КНР до окончания конфликта с Ираном

По его словам, прежде всего, будет уничтожена самая крупная электростанция. Глава государства отметил, что это произойдет, если «Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив» в течение ближайших двух суток.

Ранее стало известно, что США могут захватить порты Ирана ради безопасного судоходства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

