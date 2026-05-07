Дмитриев: Авиакомпании Lufthansa придется заправляться в РФ
Немецкой авиакомпании Lufthansa придется дозаправлять свои самолеты в России, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
По его словам, это может произойти, так как лайнеры перевозчика будут вынуждены делать промежуточные остановки. «В конечном итоге ей также может потребоваться покупать российские продукты питания во время промежуточных остановок, поскольку ЕС охватил продовольственный кризис», — заявил политик.
Так Дмитриев отреагировал на публикацию издания Politico о том, что Lufthansa планирует ввести остановки для дозаправки самолетов в случае, если аэропорты пунктов назначения столкнуться с нехваткой керасина из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Lufthansa объявила об отмене убыточных рейсов в Европе в летний сезон. Компания отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
