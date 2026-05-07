В Россию в 2027-2030 годах прибудет свыше 1,7 млн мигрантов
В Россию в 2027-2030 годах прибудет свыше 1,7 млн мигрантов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД.
Речь идет об эксперименте по целевому набору иностранных работников. Две трети из них приедет из стран СНГ, у которых безвизовый режим с РФ. Оргнабор будет работать по реестровой модели - запись в реестре вместо выдачи бумажного документа. С этой целью министерство до конца 2026 года запустит новую информационную систему.
Объем расходов для проекта пока неизвестен. Для того чтобы покрыть расходы на администрирование пилотного проекта, МВД предлагает ввести госпошлины за внесение информации в электронные реестры. Доходы бюджета от проекта составят 13,6 млрд руб.
Ранее в Госдуме заявили, что бывшие мигранты должны жить в РФ не менее 10 лет для получения квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Россию в 2027-2030 годах прибудет свыше 1,7 млн мигрантов
- СМИ: Военные парады во многих российских регионах пройдут в усеченном формате
- СМИ: Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле выросли на 40%
- Американская актриса Килчер обвинила Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара»
- Трамп назвал Нурмагомедова «особенным бойцом»
- СМИ: Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного наступления РФ летом
- Богомаз: 13 человек ранены при атаке на Брянск
- Дмитриев: Авиакомпании Lufthansa придется заправляться в РФ
- Трамп: Сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая
- «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Авангард»