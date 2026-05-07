В Россию в 2027-2030 годах прибудет свыше 1,7 млн мигрантов

Речь идет об эксперименте по целевому набору иностранных работников. Две трети из них приедет из стран СНГ, у которых безвизовый режим с РФ. Оргнабор будет работать по реестровой модели - запись в реестре вместо выдачи бумажного документа. С этой целью министерство до конца 2026 года запустит новую информационную систему.

Объем расходов для проекта пока неизвестен. Для того чтобы покрыть расходы на администрирование пилотного проекта, МВД предлагает ввести госпошлины за внесение информации в электронные реестры. Доходы бюджета от проекта составят 13,6 млрд руб.

