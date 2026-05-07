Американская актриса Килчер обвинила Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара»
Голливудская актриса К'орианка Килчер обвинила режиссера Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для персонажа фильма «Аватар», сообщает The New York Times.
Она подала в суд на кинематографиста и корпорацию Disney. Речь идет о принцессе-воительнице Нейтири. По версии создателей фильма, ее внешность нарисована с помощью цифровых технологий. Из иска актрисы следует, что Кэмерон без разрешения использовал ее фотографию в подростковом возрасте в качестве основы для образа. Отмечается, что у Нейтири идентичны губы, подбородок, линия челюсти и общая форма рта.
Актриса заявила, что познакомилась с режиссером в 2010 году на мероприятии в Голливуде. Тогда Кэмерон ей сказал, что она стала «первым источником вдохновения» для образа Нейтири.
Ранее россияне пожаловались на плохое качество пиратских копий нового фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», который показывали в отечественных кинотеатрах. Зрители сетовали на плохие картинку и звук. При этом сам режиссер в рамках официального проката предъявлял много технических требований к кинотеатрам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
