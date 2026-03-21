Цели достигнуты? Трамп объявил о возможном свертывании военных усилий на Ближнем Востоке
При этом, по данным СМИ, Пентагон готовит переброску американских войск в Иран.
В США назвали новые сроки завершения военной операции в Иране. По данным Белого дома, конфликт может продлиться до шести недель. При этом СМИ пишут, что Пентагон уже готовит план по наземной операции в Иране. Между тем США до 19 апреля разрешили операции с иранской нефтью.
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И СРОКИ ОКОНЧАНИЯ КОНФЛИКТА
Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил, что США близки к достижению целей на Ближнем Востоке, поэтому рассматривают возможность свертывания военных усилий. При этом он подчеркнул, что Ормузский пролив необходимо защищать и охранять, но Вашингтон не обязан обеспечивать его безопасность, так как не использует этот маршрут, передает RT.
«Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, конфликт США с Ираном продлится еще около четырех-шести недель. Она отметила, что слова Трампа о возможном завершении операции в скором времени не означают ее прекращения в ближайшее время, пишет издание «Axios».
НАЗЕМНАЯ ОПЕРАЦИЯ США
При этом, согласно информации CBS News, Пентагон провел детальную подготовку к возможной переброске сухопутных войск США в Иран. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, но известно, что высокопоставленные военные уже направляли конкретные запросы, связанные с подготовкой к такому сценарию, пишет RT. Речь идет о возможном развертывании наземных сил в регионе.
Хотя до этого Дональд Трамп публично исключил отправку войск в Иран, заявив, что не собирается вводить американские силы, и отметил, что в случае иного решения не стал бы раскрывать такие планы заранее. Однако, добавил президент США, на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана в Вашингтоне обсуждаются различные варианты дальнейших действий, включая военные сценарии.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, в текущих условиях проведение наземной операции является рискованным решением для США.
«Пентагон рассматривает разное развитие событий. Не факт, что вариант с наземной операцией будет тем, что реализуют. Американцы оценивают все плюсы и минусы. Очевидно, риски будут большими. США могут перекинуть морских пехотинцев на остров Харк, высадиться на своих конвертопланах Osprey. Но после высадки придется закрепляться на острове, с этим будут проблемы. Остров находится всего лишь в 20 километрах от континентальной территории Ирана. По нему начнут бить ракеты, снаряды, РСЗО и так далее. Будут большие потери среди американских военных, все может превратиться в одну большую коллективную могилу. Сейчас администрация Трампа пока взвешивает все риски, прежде чем попытаться что-то устроить. Другое дело, что по-другому они не могут разблокировать Ормузский пролив. Рано или поздно придется прибегать к радикальному сценарию, либо идти на мировую, терять лицо и признавать свое поражение», - рассказал он в беседе с НСН.
ЛИЦЕНЗИЯ НА НЕФТЬ ИЗ ИРИ
Между тем, накануне США разрешили продажу, поставку и выгрузку иранской нефти, загруженной на танкеры до 20 марта, в течение месяца. Отмечается, что такие действия допустимы до начала суток 19 апреля. Об этом говорится в генеральной лицензии американского министерства финансов.
Уточняется, что в течение указанного срока разрешены финансовые операции для обеспечения безопасной швартовки и стоянки танкеров, поддержания безопасности экипажей, ремонта кораблей, мер по смягчению экологического ущерба и прочие сопутствующие действия по обслуживанию судов. Также лицензия допускает поставки в США сырья иранского происхождения.
Ранее американист Малек Дудаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, и Дональд Трамп пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале.
