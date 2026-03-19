Экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент после увольнения с поста пришел в студию Такера Карлсона и заявил, что решение начать войну с Ираном было продиктовано не неминуемой угрозой со стороны Тегерана, а влиянием Израиля. Он также напомнил, что с 2004 года у иранского руководства действует фетва, прямо запрещающая разработку ядерного оружия, и допустил, что война с Ираном быстро станет кровавой, сплотит иранское общество вокруг режима.

По данным агентства Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще тысяч американских солдат, не исключает проведение наземной операции, в том числе на ключевом острове Харк. Пентагон уже попросил у Белого дома дополнительные $200 млрд на войну с Ираном. Дудаков подчеркнул, что в текущих условиях проведение наземной операции рискованное решение для США

«Пентагон рассматривает разное развитие событий. Не факт, что вариант с наземной операцией будет тем, что реализуют. Американцы оценивают все плюсы и минусы. Очевидно, риски будут большими. США могут перекинуть морских пехотинцев на остров Харк, высадиться на своих конвертопланах Osprey. Но после высадки придется закрепляться на острове, с этим будут проблемы. Остров находится всего лишь в 20 километрах от континентальной территории Ирана. По нему начнут бить ракеты, снаряды, РСЗО и так далее. Будут большие потери среди американских военных, все может превратиться в одну большую коллективную могилу. Сейчас администрация Трампа пока взвешивает все риски, прежде чем попытаться что-то устроить. Другое дело, что по-другому они не могут разблокировать Ормузский пролив. Рано или поздно придется прибегать к радикальному сценарию, либо идти на мировую, терять лицо и признавать свое поражение», - сказал он.