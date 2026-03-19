Ловушка для Трампа и «ястребов»: Как конфликт в Иране расколол конгресс США
Наземная военная операция на острове Харк может обернуться для американских военных большой коллективной могилой, потому получить допсредства на войну Трампу будет сложно, сказал НСН Малек Дудаков.
Продолжение конфликта на Ближнем Востоке усугубляет раскол в стане республиканской партии Америки, при этом риски возможной наземной операции слишком велики, и президент США Дональд Трамп оказался в ловушке, заявил в беседе с НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент после увольнения с поста пришел в студию Такера Карлсона и заявил, что решение начать войну с Ираном было продиктовано не неминуемой угрозой со стороны Тегерана, а влиянием Израиля. Он также напомнил, что с 2004 года у иранского руководства действует фетва, прямо запрещающая разработку ядерного оружия, и допустил, что война с Ираном быстро станет кровавой, сплотит иранское общество вокруг режима.
По данным агентства Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще тысяч американских солдат, не исключает проведение наземной операции, в том числе на ключевом острове Харк. Пентагон уже попросил у Белого дома дополнительные $200 млрд на войну с Ираном. Дудаков подчеркнул, что в текущих условиях проведение наземной операции рискованное решение для США
«Пентагон рассматривает разное развитие событий. Не факт, что вариант с наземной операцией будет тем, что реализуют. Американцы оценивают все плюсы и минусы. Очевидно, риски будут большими. США могут перекинуть морских пехотинцев на остров Харк, высадиться на своих конвертопланах Osprey. Но после высадки придется закрепляться на острове, с этим будут проблемы. Остров находится всего лишь в 20 километрах от континентальной территории Ирана. По нему начнут бить ракеты, снаряды, РСЗО и так далее. Будут большие потери среди американских военных, все может превратиться в одну большую коллективную могилу. Сейчас администрация Трампа пока взвешивает все риски, прежде чем попытаться что-то устроить. Другое дело, что по-другому они не могут разблокировать Ормузский пролив. Рано или поздно придется прибегать к радикальному сценарию, либо идти на мировую, терять лицо и признавать свое поражение», - сказал он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что в конгрессе США наблюдается раскол.
«Ранее звучала сумма в 50 миллиардов долларов, но официально у конгресса ее не запрашивали. Теперь речь о 200 миллиардах долларов – очень большая сумма. В конгрессе много скептиков этой инициативы Трампа. По американскому законодательству у Трампа есть два месяца, чтобы вести войну в единоличном формате без участия конгресса. Потом нужно одобрение. Среди республиканцев не все "за" и среди демократов почти все против. Проталкивать это будет крайне сложно. Стоимость операции уже запредельно высокая. Американцам понадобится не меньше пяти лет, чтобы восполнить свои истощенные запасы ракет. Возможно, на восстановление своих комплексов батарей THAAD и наземных радаров на территории Ближнего Востока понадобится не меньше 10 лет. Репутационные и военно-стратегические потери колоссальные. Это усугубляет раскол в США, война очевидно непопулярна, две трети американцев ее не поддерживает. В этой связи я бы не ожидал быстрого согласования выделения средств», - объяснил Дудаков .
По его словам, о расколе свидетельствуют и последние публичные заявления.
«Отставка Джо Кента и его нынешние заявления – олицетворение того раскола, который в Вашингтоне и администрации Трампа воцарился. Глава американской Национальной разведки Тулси Габбард тоже де-факто сливает Трампа. Говорит, что у нее не было оснований считать, что Иран создавал ядерное оружие либо межконтинентальные баллистические ракеты перед началом конфликта. Эта позиция намного ближе к тому, что думают представители аудитории, которая провела Трампа к власти. Это будет дальше усугублять раскол в стане республиканцев и негативно скажется для них на предстоящих выборах в конгресс, на которых они, судя по всему, будут разгромно проигрывать. Сейчас Трампу важно найти стратегию выхода, чтобы как-то попытаться выскочить из конфликта. Чем больше он продолжается, чем больше ущерба наносится энергетической нефтяной инфраструктуре Персидского залива, тем сложнее будет эту стратегию найти. Трамп оказался в ловушке», - заявил он.
Ранее стало известно, что лидеры G7 призвали Трампа быстро прекратить войну и обезопасить Ормузский пролив. Однако член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов сказал НСН, что больше всех американскую войну на Ближнем Востоке хочет прекратить Великобритания, но договориться с США у нее не получится.
- Ловушка для Трампа и «ястребов»: Как конфликт в Иране расколол конгресс США
