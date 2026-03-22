США могут захватить порты Ирана ради безопасного судоходства
Американские власти обсуждают вариант захвата портов Ирана и размещения своих войск на небольших островах Персидского залива, сообщает NBC News.
По данным телеканала, это необходимо для обеспечения безопасность в Ормузском проливе. Среди других вариантов — операции по изъятию высокообогащенного урана и захват нефтяных объектов Ирана. Источники телеканала указывают, что ни один из вариантов, которые США серьезно рассматривают, не предполагает крупномасштабных развертываний войск.
Среди крупных портов Ирана в районе Ормузского пролива — Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр и островной терминал Харк.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные США уничтожили все военные цели на острове Харк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
