Более 20 стран готовы обеспечить транзит судов в Ормузском проливе
Количество готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив стран увеличилось до 22, слудеет из совместного заявления этих государств, на которое ссылается МИД ОАЭ.
Речь идет о Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Японии, Латвии, Литве, Эстонии, Дании, Норвегии, Швеции, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, ОАЭ и Бахрейне.
Из документа следует, что участие этих стран должно гарантировать безопасное прохождение судов через пролив. Отмечается, что от безопасности использования морских путей выигрывают все страны.
Ранее стало известно, что замаскированное под списанный газовоз судно «Jamal» прошло через заблокированный Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
