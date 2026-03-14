«Один из мощнейших ударов в истории»: Иран атаковал американские самолеты, США — остров Харк
Между тем, американский лидер Дональд Трамп заявил, что конфликт продлится столько, сколько потребуется.
Иран и США продолжают обмениваться ударами на Ближнем Востоке. По словам американского президента Дональда Трампа, пока неизвестно, когда закончится конфликт.
Накануне Тегеран объявил о самом мощном с начала конфликта ударе по Израилю. Кроме того, Иран ударил по самолетам и танкерам США. О мощнейших авиаударах в истории Ближнего Востока объявил и Трамп.
ИРАН АТАКОВАЛ САМОЛЕТЫ США
14 марта издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан были повреждены пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил США. Уточняется, что во время атаки обошлось без жертв.
По данным источника, техника получила повреждения различной степени, сейчас ее ремонтируют, пишет RT. При этом в материале не сказано, какие именно модели самолетов были повреждены.
До этого на западе Ирака потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. В Центральном командовании США подтвердили потерю этого воздушного судна. Согласно предварительной информации, к аварии мог привести резкий маневр уклонения.
Известно, что второй воздушный танкер, летевший в составе той же группы, получил серьезные повреждения хвостовой части. Он был вынужден совершить экстренную посадку в Израиле.
Сообщалось, что Иран сбил американский истребитель. Удар по боевому самолету США был нанесен в тот момент, когда он находился в небе над Кувейтом. Экипаж истребителя катапультировался.
Позже иранские силы объявили об уничтожении еще одного американского истребителя. По их данным, в воздушном пространстве был поражен боевой самолет F-15. Истребитель ВВС США был сбит подразделением противовоздушной обороны армии Ирана. Кроме того, в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» добавили, что ИРИ также поразила другую американскую военную технику.
14 марта иранский телеканал Press TV также сообщил, что в ОАЭ вблизи Шарджи после удара загорелся американский танкер. В Сети появились кадры момента после атаки. На них отчетливо видно, что над судном поднялся огромный столб пламени, а также густые клубы дыма. До этого телеканал «Al Jazeera» сообщил о нападении на посольство США в Багдаде в Ираке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
МОЩНЫЙ УДАР ПО ИЗРАИЛЮ
13 марта в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) объявили, что в ходе 45-й волны атак по территории Израиля и объектам США в регионе иранские силы применили твердотопливные баллистические ракеты Kheibar Shehan и ударные беспилотники. Таким образом, Иран заявил о самом мощном с начала конфликта ударе по Израилю.
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави сообщил, что ИРИ осуществила беспрецедентную по масштабам атаку на территорию Израиля, применив сверхтяжелые баллистические ракеты. Уточнялось, что в ходе операции были задействованы 30 сверхтяжелых баллистических ракет.
Перед этим заместитель командира КСИР генерал Али Фадави говорил о возможности скорого применения нового типа иранских ракет. Он подчеркнул, что данное оружие может быть использовано в ближайшее время, однако точные сроки возможного запуска пока неизвестны.
Представители КСИР рассказали, что 45-я волна пусков проводилась совместно с отрядами шиитского движения «Хезболла», атаковавшего беспилотниками позиции израильской армии. В пресс-релизе говорится, что в результате атак «была уничтожена инфраструктура Северного командования вражеских войск», а также «атакованы места концентрации американских военнослужащих в регионе».
Позже IRIB сообщила о 46-м этапе операции «Правдивое обещание-4», которая была проведена «по целям на оккупированных территориях». В Telegram-канале гостелерадиокомпании указано, что для ударов использовались сверхтяжелые ракеты Khorramshahr, а также ракеты Qadr, Emad и Kheibar Shekan.
УДАРЫ США
Между тем, США тоже продолжают наносить удары по иранским объектам. Так, накануне американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк. На своей странице в одной из соцсетей политик рассказал, что по его приказу Центральное командование вооруженных сил США осуществило «один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока».
По данным СМИ, через остров проходит около 90% поставок нефти из ИРИ на мировой рынок. Его называют «жемчужиной Ирана».
При этом агентство Fars передавало, что удары американских военных пришлись на оборонительные сооружения, морскую базу, аэропорт и вертолетный ангар. По данным источника, ни один из объектов нефтяной инфраструктуры на острове не пострадал.
В КСИР уточнили, что во время атаки прогремело более 15 взрывов, над островом был виден густой дым, пишет RT.
«Враг пытался повредить в ходе этих атак ПВО армии, морскую базу Джошан, диспетчерскую вышку аэропорта и вертолетную площадку Куран Гаре», - говорится в публикации Корпуса.
Между тем, Трамп не стал давать прогнозов относительно сроков окончания конфликта с Ираном. При этом, по его словам, у США есть безлимитные запасы боеприпасов и много времени.
«То есть у меня есть свое видение... Это продлится столько, сколько потребуется», - заявил он журналистам.
До этого газета «The Wall Street Journal» писала, что США собираются направить на Ближний Восток морскую экспедиционную группу численностью до 2,5 тысячи морских пехотинцев. Решение принято на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе Ормузского пролива.
Запрос на переброску подразделения поступил от Центрального командования, которое отвечает за американское военное присутствие в регионе. Инициативу уже одобрил министр обороны США Пит Хегсет.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН заметил, что у стран «большой семерки» нет ресурсов давления на Дональда Трампа, чтобы он остановил военную операцию на Ближнем Востоке, и все, что они могут сделать, — дождаться поражения его партии на выборах.
Горячие новости
