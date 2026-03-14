«Один из мощнейших ударов в истории»: Иран атаковал американские самолеты, США — остров Харк

Накануне Тегеран объявил о самом мощном с начала конфликта ударе по Израилю. Кроме того, Иран ударил по самолетам и танкерам США. О мощнейших авиаударах в истории Ближнего Востока объявил и Трамп.

ИРАН АТАКОВАЛ САМОЛЕТЫ США

14 марта издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан были повреждены пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил США. Уточняется, что во время атаки обошлось без жертв.

По данным источника, техника получила повреждения различной степени, сейчас ее ремонтируют, пишет RT. При этом в материале не сказано, какие именно модели самолетов были повреждены.