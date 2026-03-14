Ловушка для Европы: Как послабления США к нефти РФ ударят по ЕС
В ночь на 13 марта Минфин США разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Аналитики считают, что ослабление американских санкций в отношении энергоресурсов России на фоне конфликта на Ближнем Востоке «загнало Европу в ловушку». В Кремле уверены, что в сложившейся ситуации российская нефть просто необходима другим странам. В свою очередь специалисты предполагают, что ослабление ограничений США на торговлю топливом из РФ может стать началом постепенного смягчения антироссийских санкций.
ЛОВУШКА ДЛЯ ЕВРОПЫ
Накануне издание «The European Conservative» сообщило, что смягчение США ограничений в отношении России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации. По данным издания, это фактически загнало Европу в ловушку.
«Белый дом открыто признал, <…> что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы. <…> Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», - говорится в материале.
Издание писало, что эта ситуация еще более расшатывает единство западной коалиции. Так, единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке российская нефть необходима мировому рынку. По его словам, после ослабления санкций США многие страны хотят приобрести сырье из РФ.
«Российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», - заявил Песков в беседе с ТАСС.
До этого российский президент Владимир Путин допустил уход России с европейского рынка газа, заявив, что на фоне войны на Ближнем Востоке появились клиенты, готовые заплатить больше. Глава государства также объявил, что поручит правительству проработать соответствующий вопрос. До этого в ЕС решили полностью отказаться от российского газа с 1 января 2027 года.
При этом, по мнению немецкого политолога Александра Рара, если Россия перекроет остатки своих поставок газа в Евросоюз, то Европа будет в безвыходном положении. Он уточнил, что сейчас ЕС уже не получает нефть и газ из-за блокады Ормузского пролива и покупает энергоносители по завышенным ценам от США. В беседе с НСН политолог объяснил, кто в первую очередь пострадает из-за ухода РФ с европейского газового рынка.
«Пострадает вся Европа, в первую очередь, немцы. Я думаю, что Путин хочет подчеркнуть, что на Ближнем Востоке закрыта та самая дорога через Ормузский пролив и, скорее, намекает, чтобы они шли покупать газ у России, потому что, если и Россия откажется, у Европы вообще газа не будет. И тут он, конечно, прав, потому что из Персидского залива сейчас ни газа, ни нефти в Европу не поступает. Страдать будут прежде всего те страны, где промышленность зависит от энергоносителей. Это и Германия прежде всего. Я не верю, что к 1 января произойдет то, о чем говорит ЕС, потому что война на Ближнем Востоке будет затяжной, и у нас не будет другого выхода, кроме как закупать нефть и газ в России», - отметил он.
СМЯГЧЕНИЕ САНКЦИЙ США
В ночь на 13 марта Минфин США разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера будет действует до 12 апреля. Отмечается, что снятие санкций коснется 100 млн баррелей.
Это произошло после того, как на фоне конфликта Ирана с США и Израилем почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Через него проходили значительные поставки нефти на мировом рынке. 12 марта, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал сохранить ограничения в Ормузском проливе и призвал страны региона закрыть американские военные базы на своей территории, отметив, что Тегеран продолжит наносить удары исключительно по ним.
В результате ограничения движения по проливу цены на нефть марки «Brent» после начала конфликта на Ближнем Востоке поднимались выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%.
По мнению заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, ослабление ограничений США на торговлю российской нефтью может стать началом постепенного смягчения антироссийских санкций. Он заметил, что мировой энергетический рынок оказался в кризисе из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, что вызвало рост цен на энергоносители. В этой ситуации, подчеркнул Кошкин, давление на российскую нефть может продолжить ослабевать, поскольку ситуация на глобальном энергетическом рынке не демонстрирует признаков быстрого улучшения.
«Даже если сейчас ситуация в конфликте нормализуется… Понадобится как минимум месяц-полтора, чтобы экономика опять стала входить в свое привычное русло. Так что даже быстрое решение о прекращении конфликта не приведет к резкому улучшению на бензоколонках», - приводит его слова «РЕН ТВ».
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что, если война США и Ирана продлится еще два месяца, то это очень поможет бюджету России. По его словам, уже сейчас РФ зарабатывает дополнительные $150 млн в день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
