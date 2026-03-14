ЛОВУШКА ДЛЯ ЕВРОПЫ

Накануне издание «The European Conservative» сообщило, что смягчение США ограничений в отношении России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации. По данным издания, это фактически загнало Европу в ловушку.

«Белый дом открыто признал, <…> что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы. <…> Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», - говорится в материале.

Издание писало, что эта ситуация еще более расшатывает единство западной коалиции. Так, единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.