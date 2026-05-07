Богомаз: 13 человек ранены при атаке на Брянск

13 человек, среди которых один ребенок, ранены при атаке на Брянск, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате налета повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

Осмотр продолжится в светлое время. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
