Богомаз: 13 человек ранены при атаке на Брянск
7 мая 202604:16
Денис Постольский
13 человек, среди которых один ребенок, ранены при атаке на Брянск, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате налета повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
Осмотр продолжится в светлое время. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее российские средства ПВО за сутки сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
