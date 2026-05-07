Трамп назвал Нурмагомедова «особенным бойцом»
7 мая 202605:01
Денис Постольский
Президент США Дональд Трамп назвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова «особенным бойцом».
Это произошло на пресс-конференции в Белом доме. Глава государства во время брифинга с журналистами заявил, что «Хабиб провел 29 боёв, и я думаю, что он выиграл все 29 боёв».
Трамп собрал лучших спортсменов боёв без правил из-за предстоящего UFC Freedom 250, которое состоится на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
Ранее президент заявил, что мероприятие пройдет 14 июня, в день его 80-летия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Американская актриса Килчер обвинила Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара»
- Трамп назвал Нурмагомедова «особенным бойцом»
- СМИ: Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного наступления РФ летом
- Богомаз: 13 человек ранены при атаке на Брянск
- Дмитриев: Авиакомпании Lufthansa придется заправляться в РФ
- Трамп: Сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая
- «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Авангард»
- Зеленский: Проведение парада в Москве 9 мая зависит от украинской армии
- СМИ: Задержание адвоката Карабанова может быть связано с делом «Русагро»
- Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия