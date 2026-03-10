Выйти из пролива: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану
Президент США требует от Тегерана уступок и уверен, что война уже почти завершена.
Президент США Дональд Трамп потребовал разблокировать Ормузский пролив для поставок нефти, иначе удары по Ирану будут в 20 раз сильнее предыдущих. Об этом он заявил через свой аккаунт в социальной сети Truth Social.
ВОПРОС ПРОЛИВОВ
Президент России Владимир Путин 9 марта подчеркнул в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа, что добыча нефти, которая завязана на Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. По его словам, маршрут фактически закрыт, а хранилища в регионе заполнены нефтью.
На ситуацию также отреагировали в Европе: президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита на Кипр пообещал начать операцию по сопровождению нефтяных танкеров в Ормузском проливе, передает BFM TV. Он отметил, что эта миссия позволит организовать сопровождение контейнеровозов и других судов, чтобы обойти блокаду Ирана.
Лондон, наоборот, отказался от планов по отправке своего авианосца Prince of Wales на Ближний Восток. По одной из версий, причиной для отказа стала ссора британского премьер-министра Кира Стармера с Дональдом Трампом после того, как последний высмеял его за желание присоединиться к выигранной войне, утверждает Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
ОТВЕТ ИРАНА
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитное иранское военно-политическое формирование. — Прим. НСН) назвал условие для свободного прохода через Ормузский пролив. По словам военных, любой стране достаточно просто выслать послов США и Израиля со своей территории, чтобы получить полную свободу и право прохода. Об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.
Однако официальные лица в Тегеране подчеркивают, что страна готова к постепенному миру на Ближнем Востоке, если соседние государства перестанут предоставлять свою территорию для атак на Иран. С таким заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в обращении, показанном по государственному телевидению. Вскоре после этого агентство Tasnim сообщило о ракетных ударах по авиабазе США в Бахрейне.
ПЕРСПЕКТИВЫ США
Трамп объявил о значительном опережении графика, с которым американские солдаты выполняют боевые задачи. По его словам, армия уже закончила то, что планировалось завершить в течение ближайших четыре-пять недель. Иран остался без флота, авиации и ракет, а почти все военные задачи уже выполнены, добавил республиканец в интервью телеканалу CBS.
В то же время, советники президента США рекомендуют ему поскорее выйти из войны, чтобы сохранить репутацию. Об этом написало издание The Wall Street Journal с ссылкой на источники внутри администрации Трампа. Утверждается, что сейчас лучший момент, чтобы объявить о победе и прекратить бомбардировки, поскольку Тегеран не идет на уступки, а военные цели можно признать достигнутыми.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН поддержал такое мнение и назвал крайний срок, когда Трампу стоит прекратить операцию на Ближнем Востоке.
«Рейтинги президента уже упали ниже 40% в самых последних опросах. Демократы в Конгрессе бунтуют и требуют объяснений, зачем эта война началась и какой план. Аппаратчики Трампа путаются в показаниях, не могут толком ничего объяснить: ни причин, ни целей. Белый дом хотел бы закончить войну до середины весны — самый крайний срок, потому что, чем больше трупов американских военных отправляют домой, тем больше это на руку демократам», — отметил он.
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ
Путин и Трамп провели беседу вечером 9 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, российский лидер выразил ряд соображений по скорейшему дипломатическому разрешению конфликта, а разговор состоялся по инициативе главы США.
По информации Reuters, в ходе общения представитель Белого дома пообещал рассмотреть возможность дальнейшего ослабления санкций в отношении российской нефти. Сам Трамп объявил журналистам, что снимает часть санкций против нефтяной отрасли «других стран», и, возможно, их не придётся восстанавливать, если «установится мир».
Причиной для разговора могла стать паника внутри администрации Трампа. Высокопоставленные помощники президента ожидали кратковременного скачка цен на нефть в первые дни войны с Ираном, но масштабы и устойчивость реакции рынка застали их врасплох. Теперь республиканцы не могут преподнести низкие цены на топливо как козырь на выборах в Конгресс этой осенью и вынуждены искать альтернативные цепочки поставок нефти, утверждает CNN.
