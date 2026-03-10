ВОПРОС ПРОЛИВОВ

Президент России Владимир Путин 9 марта подчеркнул в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа, что добыча нефти, которая завязана на Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. По его словам, маршрут фактически закрыт, а хранилища в регионе заполнены нефтью.

На ситуацию также отреагировали в Европе: президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита на Кипр пообещал начать операцию по сопровождению нефтяных танкеров в Ормузском проливе, передает BFM TV. Он отметил, что эта миссия позволит организовать сопровождение контейнеровозов и других судов, чтобы обойти блокаду Ирана.

Лондон, наоборот, отказался от планов по отправке своего авианосца Prince of Wales на Ближний Восток. По одной из версий, причиной для отказа стала ссора британского премьер-министра Кира Стармера с Дональдом Трампом после того, как последний высмеял его за желание присоединиться к выигранной войне, утверждает Financial Times со ссылкой на официальных лиц.