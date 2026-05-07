СМИ: Военные парады во многих российских регионах пройдут в усеченном формате

В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде, без прохода военной техники, сообщает «Коммерсант».

«На фронте нужнее!»: Генерал объяснил парад 9 мая без военной техники

Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы на мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени.

Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты.

В ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия.

Ранее стало известно, что в Крыму отменили военный парад и акцию «Бессмертный полк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН//Андрей Поташов
