СМИ: Военные парады во многих российских регионах пройдут в усеченном формате

Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы на мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени.

Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты.

В ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия.

Ранее стало известно, что в Крыму отменили военный парад и акцию «Бессмертный полк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

