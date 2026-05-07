СМИ: Военные парады во многих российских регионах пройдут в усеченном формате
В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде, без прохода военной техники, сообщает «Коммерсант».
Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы на мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени.
Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты.
В ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия.
Ранее стало известно, что в Крыму отменили военный парад и акцию «Бессмертный полк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
