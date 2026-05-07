СМИ: Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного наступления РФ летом

Глава государства ожидает очередного наступления армии России этим летом. Беспокойство обусловлено невозможностью Европы полноценно заменить помощь, которую ранее Киеву предоставляли США.

По данным издания, запасов зенитных ракет на Украине критически мало, поскольку США прекратили финансирование военной поддержки Киева, а европейские ракетные системы не рассматриваются как жизнеспособная альтернатива. Их недостаточно на всех, и в одиночку они не способны обеспечить защиту украинского неба.

Ранее Зеленский заявил о пусках ракет «Фламинго» по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

